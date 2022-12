Francia, Deschamps fuori di testa: "Fott*** finale", il video rubato in spogliatoio

20 dicembre 2022 a

L’emittente transalpina TF1 ha reso pubblico un video girato nello spogliatoio della Francia: si tratta di un antipasto del documentario intitolato “Merci les Bleus” che andrà in onda nei prossimi giorni e ripercorrerà tutto il Mondiale degli uomini di Didier Deschamps. Proprio quest’ultimo è il protagonista del filmato che sta facendo il giro del mondo, dato che lo ritrae furibondo all’intervallo della finale con l’Argentina.

La Francia si era ritrovata sotto di due gol e soprattutto non aveva mai dato alcun cenno di vita, motivo per cui il ct aveva deciso di operare due sostituzioni al 40esimo: fuori Dembelè, disastroso in occasione del rigore concesso all’Argentina, e Giroud, che l’ha presa molto male. Al rientro negli spogliatoi Deschamps ha provato a non far uscire fuori tutta la sua rabbia e la sua frustrazione, ma ha comunque alzato la voce con i calciatori. “Allora, ragazzi - ha dichiarato provo a dirvelo con le buone: sapete qual è la differenza tra noi e loro? È che loro stanno giocando una fott*** finale dei Mondiali mentre noi no! Non stiamo giocando affatto!”.

A questo punto Deschamps non è riuscito a trattenersi del tutto e ha sbattuto con forza la mano sul tavolo. Un chiaro modo per esprimere tutto il suo disappunto: il ct francese lo ha fatto con un trasporto tale da farsi male a un dito, ma in quel momento probabilmente neanche se ne è reso conto. A proposito di retroscena dallo spogliatoio, dalle anticipazioni di TF1 è emerso anche uno sfogo di Varane, in occasione dell’intervallo della partita con la Polonia: “Litighiamo tra di noi, perdiamo due o tre palloni e iniziamo ad abbassare la testa… che sta succedendo?”.