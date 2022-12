Juventus, Vlahovic addio? La bomba di calciomercato

22 dicembre 2022 a

Occhio Juve: per Dusan Vlahovic ci sono sirene tedesche che si stanno facendo sentire. Il serbo ex Fiorentina, infatti, interessa al Bayern Monaco, che in estate acquisterà una punta e sta monitorando l'evolversi della vicenda Vlahovic. Dopo De Ligt i tedeschi vogliono bussare nuovamente dalle parti della Continassa. E i numeri del serbo parlando chiaro, dato che, arrivato a gennaio di quest’anno, con i suoi numeri ha trascinato il club della Vecchia Signora in Champions League. Quest'anno, al netto della pubalgia, tra A e Champions ha fatto sette gol in 15 presenze. I numeri restano a favore del goleador ex Fiorentina, anche se il feeling con Max Allegri non è mai decollato.

Vlahovic, ci sono anche United, Chelsea e Arsenal

Ma secondo il portale iberico Fichajes.net, su Vlahovic ci sarebbero anche sirene inglesi dalla Premier League: Manchester United, Chelsea e l’Arsenal lo studiano, specie i Gunners che necessitano di un attaccante dopo il grave infortunio di Gabriel Jesus ai Mondiali. Tutte queste squadre sanno che per convincere la Juventus, però, occorrono cifre importanti. La valutazione che i bianconeri fanno del centravanti è di circa 90 milioni di euro, un importo difficile da sborsare tutto in una volta a gennaio. Ma l’affare potrebbe concludersi con un prestito oneroso vincolato a un obbligo di riscatto, che permetterebbe alla società bianconera di avere anche liquidità nell’immediato, in quantità da stabilire.