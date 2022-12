Macron ed Mbappè? Occhio alla mano finta: un dettaglio clamoroso

24 dicembre 2022 a

Anche dopo quasi una settimana, la finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia continua a far discutere e a generare casi su casi. L'ultimo, ovviamente virale sui social, è il giallo dell'uomo "con la mano finta" che compare alle spalle di Emmanuel Macron e Kylian Mbappè, ripreso casualmente dalle telecamere mentre il presidente francese, sceso sul prato dello stadio di Losail per consolare il fenomeno del Psg (autore di una tripletta ma sconfitto da Messi e compagni).

In mondovisione ha così fatto la sua comparsa un uomo in giacca e cravatta, molto probabilmente un addetto alla sicurezza del capo di Stato francese. Al collo ha il badge che consente l'accesso al campo, dunque non si tratta di un imbucato (non lo stesso si può dire di Salt Bae, il macellaio-ristostar turco che è riuscito a farsi foto e video con i calciatori argenti e a toccare la Coppa del Mondo pur non avendo alcuna autorizzazione Fifa). Ad attirare l'attenzione di alcuni utenti, su Instagram e su TikTok, è soprattutto un dettaglio anatomico dell'uomo.

Assai guardingo, osserva quello che accade intorno a Macron. La mano destra è appoggiata su quella sinistra, quasi a tenerla ferma o a proteggerla, all'altezza della pancia. Mano sinistra che però è visibilmente più grande dell'altra: una protesi forse, o più probabilmente una mano posticcia.

L'ipotesi più concreta è che l'agente di sicurezza, facente parte della scorta presidenziale di Macron, sotto la mano finta avesse una pistola e che la mano destra, in caso di necessità, fosse sempre pronta a togliere la protezione di gomma per poter fare fuoco.