Vialli, il messaggio commovente della Pellegrini: "Non ti conosco, ma..."

Gianluca Vialli sta combattendo la sua battaglia più dura. Il tumore al pancreas non gli dà tregua. L'ex capitano della Juventus in questi giorni si trova ricoverato a Londra dove si sta sottoponendo a una serie di cure per battere "l’ospite indesiderato" che c'è nel suo corpo. Una serie di terapie che stanno provando in modo duro e forte il corpo di Vialli. In questi giorni sono volati a Londra prima la madre, poi l'amico Massimo Mauro, la moglie con le figlie e la sorella Mila. In queste ore sono arrivati tanti messaggi per l'ex giocatore di Samp e Juve. Soprattutto dal mondo dello sport.

E in tanti hanno sottolineato le parole bellissime che Federica Pellegrini ha dedicato a Vialli, nonostante non lo abbia mai conosciuto direttamente: "Purtroppo non ho mai avuto l’occasione di conoscere personalmente Vialli. Forse ci siamo incrociati in qualche cerimonia di premiazione in questi anni, ma l’ho sempre seguito in televisione perché credo nei guerrieri e credo anche che le persone che soffrono e sanno reagire hanno sempre qualcosa da insegnare.

E noi abbiamo molto cose da imparare da loro. È un momento molto difficile, ma spero con tutto il cuore che possa passare presto. Nel frattempo mando un grande e forte abbraccio a Gianluca". Parole forti che hanno colpito i tanti "tifosi" di Vialli che lo stanno sostenendo in questa partita difficilissima.