Gianluca Vialli, Cudicini-choc: "Siamo molto preoccupati"

23 dicembre 2022 a

a

a

Gialuca Vialli sta combattendo la sua battaglia più dura a Londra. Il tumore al pancreas è un ospite indesiderato che si spera lasci il corpo dell'ex capitano della Juventus grazie al ciclo di cure a cui si sta sottoponendo. Ma la strada è lunga e dolorosa: il corpo di Vialli è provato dalle terapie e per questo motivo si è reso necessario il ricovero nella capitale britannica. La mamma 87enne è volata a Londra qualche giorno fa per stare vicino al figlio.

"Come sta Gianluca Vialli?": il crollo di Marino Bartoletti

Poi sarebbe rientrata in Italia. Ma a Londra va avanti un via vai di amici e di parenti che vogliono dare tutto il loro supporto a Vialli per questa sfida durissima che sta affrontando. La sua partita più dura. Dentro il campo ne ha vinte davvero tante, ora deve vincere quella più importante. Attorno a lui c'è la sorella, ma anche diversi amici tra cui Massimo Mauro che è volato a Londra per stringere la mano del suo compagno di mille avventure. Ma di fatto c'è un'altra persona che da sempre è molto vicino a Vialli, si tratta di Carlo Cudicini, osservatore dei giocatori del Chelsea in prestito. Cudicini vive a Londra e più di chiunque altro può dare un sostegno all'amico Gianluca.

"Vieni, ti voglio vedere": la telefonata di Vialli, chi è partito di corsa per Londra

E così proprio Cudicini ha voluto mandare un messaggio chiaro a Vialli: "Gianluca è una persona per me speciale – ci ha detto ieri Cudicini – e siamo tutti preoccupati dalle ultime notizie circolate. Al tempo stesso confido che la voglia di lottare e la forza d’animo che lo hanno sempre caratterizzato, lo aiutino a superare anche questa difficile sfida. Siamo tutti vicini a lui e alla sua meravigliosa famiglia, mandandogli tutto l’affetto possibile".