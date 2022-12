Gianluca Vialli, ore d'ansia: "Vuole stare con lui", chi è appena partito

23 dicembre 2022 a

Dopo l'arrivo della mamma di Gianluca Vialli a Londra, le voci su un peggioramento delle condizioni dell'ex giocatore della Sampdoria e della Juventus si susseguono. Il quadro clinico come rivelano alcune indiscrezioni, sarebbe in evoluzione di ora in ora. Vialli si sarebbe sottoposto a un ricovero perché le terapie che sta affrontando per il cancro al pancreas di fatto stanno mettendo in discussione la tenuta del suo fisico.

Va sottolineato in questo quadro così delicato che la mamma 87enne di Vialli sarebbe rientrata in Italia. A Londra nei giorni scorsi è volato anche l'amico Massimo Mauro. Ma è notizia di queste ore che la sorella Mila sarebbe in partenza per Londra per trascorrere il Natale in compagnia del fratello in questo momento così drammatico. Di certo la vicinanza dei familiari potrebbe alleviare il dolore fisico che lo stesso Vialli sta affrontando in questo periodo.

E la sorella Milan di fatto rappresenterà la famiglia al fianco di Vialli. A Londra è arrivata anche la moglie dell'ex giocatore in compagnia delle due figlie. Il tumore al pancreas in questi ultimi tempi non ha dato tregua all'ex capitano della Juventus che dovrà affrontare un ciclo di terapie durissimo in questi giorni. Ma l'affetto degli amici e soprattutto degli ex compagni di squadra lo sta aiutando ad affrontare questa salita davanti a cui non è concesso indietreggiare.