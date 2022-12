Serie A, la nera profezia: "Classifica ribaltata per le plusvalenze"

24 dicembre 2022 a

Il Corriere dello Sport sgancia la bomba: qualsiasi sanzione della Giustizia sportiva per l'inchiesta sulle plusvalenze potrebbe riguardare già la stagione in corso. Il quotidiano sportivo dunque profetizza un ribaltamento della classifica di Serie A (e non solo). Regolamento alla mano, la pena massima (esclusione dal campionato) si prevede nel caso in cui le plusvalenze considerate "fittizie" siano state utilizzate non solo per dare una sistemata ai bilanci in modo poco ortodosso ma anche per ottenere il semaforo verde dalla Covisoc per la licenza nazionale obbligatoria per l’iscrizione alla Serie A.

Sotto inchiesta non c’è solo Juve. Dovranno spiegare la posizione anche le controparti, ovvero quelle società che hanno avuto rapporti di affari con il club bianconero: Empoli, Genoa, Novara, Parma, Pescara, Pisa, Pro Vercelli e Sampdoria. Non ci sono il Chievo e nemmeno il Napoli, che era stato coinvolto nel primo filone. Un eventuale illecito potrebbe insomma portare a varie penalizzazioni che modificherebbero, o addirittura ribalterebbero, le classifiche di Serie A e Serie B.

Insomma nei prossimi mesi, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport si potrebbe assistere a un vero e proprio caso giudiziario capace di dare il via a un vero e proprio ribaltone nel calcio italiano. Staremo a vedere, intanto i tifosi attendono la ripresa del campionato dopo la sosta per il Mondiale in Qatar vinto dall'Argentina.