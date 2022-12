Messi, la confessione del big: "Prima di ritirarmi..."

25 dicembre 2022 a

Elogi per Lionel Messi, che dopo il Mondiale del Qatar è sulla bocca di tutti, arrivano da Robert Lewandowski. L'attaccante del Barcellona ha ammesso: "Se mi piacerebbe giocare con Messi prima di ritirarmi? Non dipende da me. Certo, ora gioca più da trequartista, segna meno gol e fa qualche passaggio in più. Adesso è calciatore con cui qualsiasi attaccante sognerebbe di giocare".

Raggiunto dal Mundo Deportivo, il bomber polacco si prepara all'inizio della nuova stagione calcistica: "Abbiamo qualche settimana per prepararci prima della prossima partita, il resto della stagione sarà molto duro con un calendario molto lungo". E ancora: "Si comincia il 31 dicembre, l'ultima partita sarà a giugno. Bisogna essere preparati. Il Pallone d'Oro è già assegnato? Certo. C'è in ballo un altro giocatore che gioca per lo stesso club, ma c'è solo un Mondiale che decide chi vincerà in questa stagione, e Leo sicuramente è al vertice grazie a ciò che ha ottenuto".

Intanto sembra quasi fatta per il giocatore argentino. Stando a indiscrezione Messi prolungherà il suo contratto con il Paris Saint Germain. Il prolungamento dovrebbe essere fino al 2024, con un'opzione per aggiungere una ulteriore stagione. A confermarlo Guillem Balague, giornalista della Bbc nonchè tra le fonti più autorevoli a livello europeo.