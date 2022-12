Leo Messi e la moglie Antonella, il terrificante incidente stradale: ciò che pochi sanno

25 dicembre 2022 a

Forse, di Leo Messi, la Pulce, il campione del mondo e trascinatore dell'Argentina, ancora non sapete tutto. O almeno proprio tutto tutto. Già, perché ci sono dettagli toccanti e curiosi sul rapporto con la moglie, Antonella Roccuzzo, o meglio su come quel rapporto sia nato.

Messi infatti non è uomo da rotocalco, da flirt, storie e storielle: ha sempre voluto solo e soltanto lei, Antonella, di origine calabrese, e proprio come lui nata a Rosario, un anno dopo quello che sarebbe diventato suo marito e uno dei giocatori più forti che si siano mai visti.

E tra i due non fu un colpo di fulmine. Messi provò a conquistarla a lungo, ma niente da fare: tra i due soltanto una lunga e sentita amicizia, scandita da moltissime lettere. Poi, però, cambiò qualcosa. E in mezzo c'è un dramma. Era il 2000, la famiglia Messi si trasferì a Barcellona e ogni tanto tornava in visita a Rosario: in quelle occasioni, Leo passava sempre da casa Roccuzzo. Lei a quel tempo studiava all'università e considerava Leo poco più che un amico. Poi, però, una carissima amica di Antonella morì in un incidente stradale. E Messi tornò subito da Barcellona a Rosario con un aereo privato per starle vicino. E in quel momento i due capirono che c'era qualcosa in più. I due, per inciso, ufficializzarono la loro relazione soltanto nel 2010.