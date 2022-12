Francia, l'agente di Benzema: "Ecco la prova", il video che imbarazza Deschamps

27 dicembre 2022 a

Esplode il caso-Francia. La sconfitta con l'Argentina nella finalissima del Mondiale in Qatar di fatto segna un punto di non ritrono per lo spogliatoio dei transalpini. La faccenda Benzema è troppo pesante per essere ignorata. Ricordiamo brevemente i fatti: Benzema si infortuna subito all'avvio del Mondiale. Il responso dello staff medico e del tecnico Deschamps è unanime: non può giocare. Benzema però ha la sensazione che questo infortunio è recuperabile in vista dei quarti, ma niente da fare, la nazionale fa a meno di lui. Ma le polemiche non si spengono e di fatto l'ombra del pallone d'oro resta sullo spogliatoio della Francia con le malelingue che parlano di Deschamps sollevato e contento di poter piazzare al centro dell'attacco Giroud. Alla fine del mondiale, Benzema annuncia l'addio alla Nazionale francese e di fatto cessa di seguire i suoi compagni sui social. Un gesto di rottura che accende ancora di più lo scontro nello spogliatoio. Tra i principali nemici di Benzema ci sono Lloris e Griezmann.

A questo punto però la situazione si complica. Già, perché sui social stanno facendo il giro gli esiti dei referti delle analisi di Benzema e il suo agente la spara: "Poteva giocare". Sarebbe questa la prova regina che inguaia Deschamps finito in mezzo alla bufera per aver tenuto fuori dalla squadra uno dei giocatori più forti al mondo. Karim Djaziri, l'agente del giocatore francese, ha poi calato l'asso: "Benzema era recuperabile dagli ottavi, perché gli hai chiesto di andare via così in fretta?" rivolgendosi al ct della Francia.

E anche Benzema non ha fatto finta di nulla e commentando sui social le immagini delle sue lastre ha affermato: "Perché una volta che lo guardi, lo sai". "Ho consultato 3 specialisti e tutti hanno confermato la diagnosi secondo cui Karim avrebbe recuperato almeno per stare in panchina", ha aggiunto l'agente. Insomma ora il caso è definitivamente esploso. E le conseguenze su Descahmps sono imprevedibili.