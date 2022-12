Angel Di Maria, bufera clamorosa alla Juve: "Mandiamolo subito via"

29 dicembre 2022 a

Esplode la polemica in casa Juventus. Il rientro degli argentini dalla spedizione mondiale in vista della ripresa del campionato suscita non poche polemiche. Se da un lato Rabiot ha annunciato un ritorno a Torino con 24 di anticipo, Paredes e Di Maria invece salteranno l'incontro con la Cremonese del prossimo 4 gennaio. Insomma da parte dei campioni del mondo che vestono la maglia della Juventus non c'è stato un gesto di "amore" verso la tifoseria e la maglia che indossano.

E a quanto pare i tifosi non hanno preso bene la scelta degli argentini e hanno subito puntato il dito contro i campioni del mondo. Come riporta Sport Virgilio, i commenti sono davvero pesantissimi: "“Io gli facevo fare 10 giorni dopo la finale e stop, prendono mezzo milione di euro al mese i più “poveri” della truppa……. Direi che se li devono guadagnare in qualche modo…..!!!”.

E anche Luca ci va giù pesante: “Due giocatori importanti per le proprie squadre, e due parassiti che hanno trovato un posto per allenarsi. La spiegazione è tutta lì”. Anche Giorgio ha pochi dubbi: “Certo che Di Maria,tiene alla Juve in modo commovente,arriva il 2 gennaio,e continua a dimostrarlo,io al ritorno lo lascerei andare…Paredes se entro giugno non dimostra quello per cui l’hanno preso idem”.E c'è chi chiede la cessione dei giocatori che avrebbero tradito la maglia: "Ma …… Se li svincolassimo….. Risparmiamo sugli stipendi, facciamo rientrare Rovella e in fascia se rientra Chiesa più Ake, e gli altri giovani", scrive un utente. Anche un altro è dello stesso avviso: “via dalla Juventus subito nella sessione di mercato di gennaio”.