Juve, bufera sull'arbitro: "Tirate fuori l'audio", cos'hanno insabbiato

06 gennaio 2023 a

a

a

Vincere è l’unica cosa che conta. Lo sa bene la Juve, che alla sua maniera si è rimessa prepotentemente in corsa e ha una striscia aperta di sette vittorie consecutive in campionato. L’ultima però è stata accompagnata da parecchie polemiche: oggettivamente i bianconeri non avrebbero meritato la vittoria, arrivata soltanto in pieno recupero grazie a una giocata del singolo, con Milik che ha segnato su punizione.

Juve, fuga dalla società: chi si è dimesso, altro terremoto

Prima, però, la Cremonese si era vista annullare due gol sui quali ci sono grossi dubbi. Paolo Ziliani ha fatto diversi tweet sugli episodi arbitrali che si sono rivelati favorevoli alla Juve: “Le facce di Bremer e Szczesny al gol di Desser subito che si voltano in direzione dell’arbitro, avendolo sentito fischiare, come a dire: vuoi vedere che anche stavolta in qualche modo la sfanghiamo? Sono la fotografia del calcio italiano a 17 anni da Calciopoli. Uguale a prima”.

Sull’altro gol annullato il giornalista del Fatto Quotidiano è ancora esplicito: “Il fatto grave non è Valeri in posizione regolare; è che decidono loro quel che vogliono e poi non ti fanno più vedere né sapere nulla. Cara Aia e Figc, mercoledì è successo che un gol della Cremonese sia stato annullato per fuorigioco. Nessuno però in tv lo ha dimostrato. Poiché non ci sono segreti, potete per favore diffondere le immagini e magari l’audio tra Ayroldi e Mazzoleni? Sarebbe gradito, grazie”.