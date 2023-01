Cristiano Ronaldo, "chi ha fatto licenziare pur di giocare": la mossa cattivissima

07 gennaio 2023 a

Cristiano Ronaldo ha dovuto guardare dalla tribuna la prima partita ufficiale da giocatore dell’Al Nassr. Il portoghese non poteva essere tesserato perché il club dell’Arabia Saudita aveva già raggiunto il limite massimo di stranieri. Per risolvere la questione è stato deciso di rescindere il contratto di Vincent Aboubakar, che adesso è libero di trovarsi un’altra squadra a parametro zero.

Una scelta un po’ a sorpresa, quella dell’Al Nassr: si riteneva che Aboubakar fosse un punto fermo, ma evidentemente non è così e forse stesso il calciatore non ha avuto problemi a rescindere perché potrebbe già avere qualche squadra pronta a ingaggiarlo. Grazie al “sacrificio” dell’attaccante camerunese, CR7 potrà fare il suo debutto contro l’Al Ettifaq il prossimo 22 gennaio. Difficile che Rudi Garcia decida di tenerlo fuori, anche se la forma fisica non sarà sicuramente al meglio, dato che il portoghese è rimasto fermo dopo la precoce eliminazione al Mondiale.

Curiosamente l’arrivo di CR7 in Arabia Saudita e il conseguente addio di Aboubakar potrebbe favorire l’ex club del portoghese, ovvero il Manchester United. Gira voce, infatti, che i Red Devils siano interessati a completare il reparto offensivo proprio con Aboubakar, che a 30 anni può ancora dare qualcosa, come mostrato al Mondiale.