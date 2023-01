Juve, la prima pagina della Gazzetta? "Fa paura", cosa scordano: è polemica

09 gennaio 2023 a

La Juve fa paura, ha titolato la Gazzetta dello Sport all’indomani dell’ottava vittoria consecutiva della squadra di Max Allegri. I bianconeri non hanno subito neanche un gol durante questa incredibile striscia e hanno rimesso in piedi il loro campionato, risalendo fino al secondo posto. La sfida di venerdì 13 al Maradona sarà decisiva per capire se la Juve può davvero ambire allo scudetto, che fino a qualche mese fa era impensabile.

In caso di vittoria, i bianconeri si porterebbero a -4 dal Napoli e riaprirebbero del tutto i giochi, considerando che manca un intero girone di ritorno da disputare. La Gazzetta ha esaltato la Juve e Allegri dopo l’ennesimo 1-0 maturato nei minuti finali, ma c’è chi ha ricordato che i risultati dei bianconeri in realtà saranno condizionati dalle inchieste attualmente in corso. “Più che altro fa paura la stampa italiana - ha twittato Paolo Ziliani - che continua a negare che il club per cui suona la grancassa è al centro di un enorme, vergognoso scandalo che lo porterà a breve a difendersi in svariati tribunali”.

“Stanno celebrando il nulla - ha aggiunto - e però la gente non è stupida. Per fortuna”. Il giornalista del Fatto Quotidiano ha inoltre ricordato che mancano undici giorni alla riapertura “certa al 99,99%”, del processo “plusvalenze fittizie” contro la Juventus e i club in “partnership”, come li ha definiti la procura di Torino.