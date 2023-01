Juventus stesa da Kvaratskhelia: umiliazione dalla Russia

16 gennaio 2023 a

Un Napoli indomabile e proiettato allo Scudetto: il 5-1 alla Juventus è una certezza, e un +9 sul Milan, secondo, che è una distanza abissale a un passo dal giro di boa del campionato. Per i bianconeri, invece, è arrivato anche un video beffardo che li deride da parte del Rubin Kazan: provocatorio e colpisce nel segno, che rigira il coltello nella piaga. La prestazione di Kvicha Kvaratskhelia contro il bianconeri è stata devastante, ha spazzato via tutte le perplessità sul rendimento e sulle condizioni del calciatore che al rientro dopo il lungo infortunio era apparso in ombra a San Siro contro l'Inter, così e così a Marassi con la Samp.

La Juve nel 2021: “Kvara, 20 mln is too much for him”

Su TikTok il riferimento va all’operazione di due anni fa: nel 2021, con il calciatore in pugno, bastava solo formalizzare l’affare da circa 20 milioni. Lo stesso Kvaratskhelia era stato in Italia, assieme al padre e all’agente, per visitare la Continassa, le strutture del club e toccare con mano il mondo Juve. Il video del Rubin Kazan dura pochi secondi ed è diviso in sue momenti.

I primi frame mostrano Kvara che indossa la maglia dei bianconeri e fa riferimento ai contatti tra società che risalgono a quel periodo. "Juve in 2021: 20 mln is too much for him", frase a corredo che significa "La Juve nel 2021: 20 milioni sono troppi per lui". La seconda parte della clip mostra l’azione del gol segnato dal georgiano venerdì sera, con l'indicazione dell'anno "2023" che è una data iconica… come a dire, due anni dopo il boomerang del vostro no vi è arrivato addosso.