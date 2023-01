Gianluca Vialli, Conte distrutto dal dolore: voci sulla scelta drastica

19 gennaio 2023 a

Antonio Conte è rimasto molto scosso dalla morte di Sinisa Mihajlovic e da quella di Gianluca Vialli. Ma il dolore c'è stato anche per la morte di Giam Piero Ventrone. Tre persone che Conte conosceva bene e che di fatto, con la loro scomparsa, hanno portato un velo di malinconia e di tristezza sul volto del tecnico del Tottenham. Le parole di Conte su questo punto sono state molto chiare: "Tre persone che conoscevo benissimo e per me non è stato semplice visto che quando capitano queste situazioni ti portano ad avere delle riflessioni importanti. Tante volte pensiamo e diamo molta importanza al nostro lavoro e questa per me è una passione, per la quale ho rinunciato a tante cose. Dimenticando che dobbiamo trovare anche più tempo per noi stessi".

L'ex tecnico di Juve e Inter a Londra è solo. La sua famiglia è in Italia. E secondo alcune indiscrezioni che il diretto interessato non ha smentito, si starebbe aprendo una riflessione su un possibile ritorno in patria: "Avere la mia famiglia in Italia non va bene, non va bene… Ma quando hai un figlio o una figlia a scuola allora devi rispettarli perché se ogni anno o due stagioni devi portare i tuoi figli a cambiare totalmente il loro ambiente, li condizioni e io non voglio influenzare la vita della mia famiglia. A volte è importante prendere certe decisioni e sacrificarsi e per me è più facile perché ho una famiglia che mi sostiene sempre, appena si può ci riuniamo. Ma tutto perde senso quando accadono certe cose e devi affrontarle da solo: tutto è maledettamente più complicato quando ti colpiscono situazioni come quelle di Gian Piero, Sinisa o Gianluca".

Giugno 2023 è la data da tenere d'occhio. Conte potrebbe decidere di lasciare il Tottenham, ma bisogna capire quale società in Italia è disposta a pagare un ingaggio molto pesante come quello del tecnico pugliese.