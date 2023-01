Skriniar via dall'Inter? "Di chi è la colpa", pesante rivelazione

24 gennaio 2023 a

Continua a tenere banco il caso di Milan Skriniar. Il rinnovo con l’Inter appare sempre più lontano, se non addirittura tramontato, e di certo non aiuta per la serenità del calciatore e dell’ambiente il fatto che lui si sia fatto espellere per doppia ammonizione dopo soli 40 minuti. La conseguenza è stata che i nerazzurri, che già stavano giocando una partita sottotono, hanno addirittura perso in casa contro l’Empoli.

Il giorno dopo il disastro, Michele Criscitiello ha analizzato il caso di Skriniar esprimendo a chiare lettere il suo disappunto sulle modalità utilizzate dall’Inter. “Beppe Marotta ha commesso un errore - ha esordito il direttore di Sportitalia - se oggi ce la si deve prendere con qualcuno, questo non è sicuramente Skriniar. Lui lo aveva detto che aveva un accordo con il Psg: insieme al suo entourage è stato fin troppo corretto la scorsa estate, doveva essere ceduto. Non è stato fatto e non c’è l’accordo per il rinnovo? Allora l’Inter deve sapere a cosa va incontro”.

“Adesso - è l’analisi di Criscitiello - lo vendi a gennaio a 20 milioni o lo perdi a zero a giugno. I tifosi che supplicano sono stucchevoli. Skrinia è un professionista, ha un accordo con il Psg e l’Inter non può offrirgli quei soldi, quindi è giusto che sia ceduto. L’unico che ha sbagliato è Marotta, e lo dico con affetto: quando arrivano offerte da 55-60 milioni bisogna cederlo per lo stato del mercato italiano”.