Milan, Pioli nervoso in tv: "Parlo perché devo ma..."

Altissima tensione al Milan. Una tensione piuttosto evidente se si considera lo stato d'animo con cui Stefano Pioli si è presentato davanti alle telecamere a fine partita per le interviste di rito. Le sue parole sono durissime ma anche piene di tanta amarezza: "Sono tante le cose che non funzionano – ha ammesso il tecnico a DAZN -, sia sotto l'aspetto mentale che sotto l'aspetto tattico. Sono qui a parlare perché devo, altrimenti bisognerebbe stare zitti e tornare velocemente a lavorare a Milanello. Il momento è delicato".



Insomma Pioli ha poca voglia di chiacchere e vuole immediatamente rimettersi a lavoro per salvare la stagione rossonera. Di fatto Pioli adesso però rischia e le sconfitte con Inter e Lazio potrebbero avere forti conseguenze anche sulla sua permanenza in panchina.

"Tante cose non vanno… C'è l'aspetto mentale ma anche tattico – aggiunge Pioli -. Basta guardare i primi due gol per vedere che ci sono delle situazioni che dovremmo leggere meglio. È sicuramente un momento difficile, è chiaro che dobbiamo fare molto meglio tutti", ha concluso il tecnico rossonero. Il Milan ha davanti anche un ottavo di Champions pericoloso con il Tottenham. Un passo falso anche in Europa potrebbe essere fatale per Pioli.