Patrizio Billio, "crollato mentre giocava": la morte che sconvolge il Milan

Una tragedia, arrivate poche ore prima della sfida dell’Olimpico contro la Lazio. Il Milan piange la morte prematura dell'allenatore Patrizio Billio, tecnico del settore giovanile del diavolo che dal 2011 era allenatore della Scuola Calcio del Milan in Kuwait. Questa la nota dei rossoneri: "Ieri ci ha prematuramente lasciato Patrizio Billio, cresciuto nel nostro Settore Giovanile e dal 2011 allenatore della nostra Scuola Calcio in Kuwait. Tutta la famiglia rossonera si stringe al dolore dei suoi cari. Riposa in pace, Patrizio".

Un malore mentre giocava a padel con gli amici

Ex calciatore, Billio è stato colto da un malore improvviso mentre giocava a padel con gli amici. Nello specifico si tratta di un attacco cardiaco per l’allenatore, a cui il club era molto legato. Billio era laureato in Scienze Motorie con indirizzo Sports Management alla Cattolica di Milano – come scrive La Gazzetta dello Sport – era al lavoro per il prossimo Milan Summer Camp (con sede a Cortina d'Ampezzo) insieme a Pietro Vierchowod.

Billio, la sua esperienza da allenatore

Nel corso della sua carriera da calciatore aveva giocato con le maglie di Ravenna, Verona, Casarano, Ternana, Monza e Ancona. Nel 1996 aveva anche avuto una parentesi in Premier League giocando con il Crystal Palace insieme ad Attilio Lombardo. Il Crystal Palace avrebbe concluso quella stagione ultimo in classifica dopo aver perso 11 partite su 12 tra gennaio e aprile. A seguito di quell'esperienza Billio ha poi giocato altri quattro anni in Scozia tra le fila di Dundee e poi Aberdeen. Billio ha lasciato Dundee nel 2002 iniziando poi la carriera da allenatore delle giovanili rossonere.