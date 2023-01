Milan e Leao, "rottura totale": voci pesantissime dallo spogliatoio

31 gennaio 2023 a

Milan-Leao, secondo La Gazzetta dello Sport è rottura totale. Nei dialoghi delle ultime settimane sul rinnovo, il giocatore e il suo entourage hanno chiesto più volte di dimezzare, nel rinnovo, la clausola rescissoria presente nel contratto attuale (150 milioni) fino a 70-80 milioni. Una richiesta che ha fatto infuriare i vertici rossoneri, disposti al massimo a eliminarla del tutto, in modo tale da poter ascoltare solo offerte vere e proprie. Inoltre, spiega la Rosea, l’ultimo faccia a faccia tra Paolo Maldini e il portoghese si è concluso bruscamente, con il dirigente che non ha affatto digerito questa richiesta del calciatore. Adesso ogni discorso legato al rinnovo è del tutto congelato.

Rinnovo Leao, freddezza tra i dirigenti rossoneri e i rappresentanti del calciatore

Non una nota positiva in un momento nero del Milan. Il contratto del portoghese scade nel 2024 e iniziare la prossima stagione con Leao con un piede sulla porta potrebbe essere un autogol che lo stesso mercato attuale sconsiglia di fare. C’è sempre più gelo tra i protagonisti di questa vicenda: tra la dirigenza rossonera e i, tanti, rappresentanti del giocatore, da Jorge Mendes, consigliere del padre Antonio, all’avvocato Ted Dimvula, suo procuratore almeno fino al febbraio 2024 e tra gli stessi uomini di Leao. Il Milan ha provato a far leva sul giocatore, invano.

Leao, prestazioni calante in campo. I tifosi temono di perderlo…

Intanto, le prestazioni di Leao sono calate a picco, come la classifica della squadra di Pioli, e l’esclusione con il Sassuolo ha fatto rumore. Se in precedenza il giocatore aveva fatto intendere più volte di voler proseguire con i rossoneri e aveva dimostrato come la questione rinnovo non impattasse sul suo gioco, ora la situazione è cambiata. In campo Leao non ride più, i rapporti con il club si sono raffreddati e i tifosi iniziano a temere di dover dire davvero addio al loro idolo.