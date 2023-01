Berardi e moglie, minacce di morte: "Cornuta, se vedo tuo marito lo ammazzo"

31 gennaio 2023 a

a

a

Una semplice esultanza, per nulla offensiva, si è trasformata in un incubo per Domenico Berardi. Grande protagonista del 5-2 inflitto dal Sassuolo sul campo del Milan, il fantasista neroverde è stato omaggiato dalla moglie Francesca Fantuzzi con un post su Instagram innocente: si tratta infatti di una foto con il numero cinque, come i gol segnati dal Sassuolo, e l’immagine di un televisore sintonizzato sulla sfida di San Siro.

"Inspiegabile": Theo Hernandez, il gesto-choc in campo che fa infuriare il Milan | Video

Incredibilmente alcuni “tifosi” se la sono presa per questo post, facendo piovere insulti, offese e addirittura minacce nei confronti del calciatore e di sua moglie. “Se vedo tuo marito lo uccido”, “cornuta”, sono solo alcuni dei messaggi terrificanti inviati alla Fantuzzi, che li ha resi pubblici minacciando provvedimenti legali. Tra l’altro durante l’incontro di San Siro c’era stato un momento di tensione proprio con Berardi protagonista: dopo un battibecco con Krunic, era stato preso per il collo, con il fantasista che è stato accusato di aver accentuato le conseguenze del contatto.

Milan, è notte fonda: il Sassuolo vince 5-2, fischi a San Siro

Dopo l’ondata d’odio che ha travolto i coniugi Berardi, il Sassuolo ha deciso di prendere posizione con un comunicato ufficiale. Il club neroverde si è infatti schierato al fianco del calciatore e di sua moglie Francesca: “A loro va la solidarietà piena e il supporto totale contro chi minaccia e offende tramite i social network. Stop alla violenza via social”.