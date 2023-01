Coppa Italia, Inter in semifinale. Ma per Skriniar finisce male

31 gennaio 2023 a

L'Inter stacca il biglietto per la semifinale di Coppa Italia. I nerazzurri riescono a piegare l'Atalanta con un gol di Darmian nella ripresa. Dopo un primo tempo combattuto, ma avaro di grandissime occasioni, è nella ripresa che l'Inter sale in cattedra e trova il gol decisivo. Al 57' della ripresa, la rete di Matteo Darmian. Calhanoglu pesca Lautaro Martinez al limite dell'area, tocco immediato per il difensore che, da buona posizione, batte Musso sul palo lontano. Un gol che vale la qualificazione. Ma la serata nerazzurra è stata sporcata dalle polemiche per l'addio a fine stagione di Milan Skriniar. Il difensore di fatto dovrebbe approdare al Psg.



Colpo di scena: "No per Skriniar", cosa succede adesso

I parigini hanno provato a strappare il giocatore all'Inter già da gennaio, ma i nerazzurri hanno resistito all'offerta. Il Psg aveva offerto 10 milioni, l'Inter ne ha chiesti almeno 20. Ma l'addio ormai è dietro l'angolo e i tifosi della curva hanno messo nel mirino il difensore nerazzurro criticando in modo aspro la sua scelta di voler lasciare la squadra che in questo momento è seconda in campionato, in semifinale di Coppa Italia e agli ottavi di Champions. La curva dell'Inter ha esposto un lungo striscione con una frase che ha tagliato come una lama la serata gelida di San Siro: "Skriniar, l'Inter si ama e si rispetta".