Simone Inzaghi, il caso Skrinar: "Farlo giocare? Vedrò..."

01 febbraio 2023 a

a

a

Una vittoria importante contro l’Atalanta, che conferma l’ottimo momento in casa Inter. I nerazzurri volano in semifinale di Coppa Italia nella serata dell’esclusione di Milan Skriniar, che ha già firmato col Psg e a giugno volerà a Parigi. Proprio su questa scelta e sul futuro del difensore, Inzaghi si è espresso seccamente alla fine della partita: "Oggi ho pensato di escluderlo per lasciarlo tranquillo, ma non c'è alcun problema — dice il tecnico ai microfoni di Mediaset — Fino al 30 giugno sarà un giocatore dell'Inter, è un professionista e poi di volta in volta deciderò se e come utilizzarlo”.



L'Inter in semifinale, ma per Skriniar finisce malissimo: frase esplosiva | Guarda

Inzaghi: “Darmian terzo di difesa ottimo, gol se lo meritava”

E ancora: “La vittoria contro l’Atalanta? Ci tenevamo tantissimo, un trofeo che abbiamo già vinto l'anno scorso e l'abbiamo preparata nel migliore dei modi — dice Inzaghi — Abbiamo fatto una grandissima gara, sempre in controllo contro un avversario di assoluto valore che veniva da un ottimo periodo. Stasera ha trovato una grande Inter e penso andiamo in semifinale con merito”. Poi una parola su Darmian come terzo di difesa: “Già l'anno scorso l'avevo fatto giocare lì e lo aveva fatto nel migliore dei modi, per un allenatore avere giocatori così è un grandissimo vantaggio. Sono contento perché ha sempre dato il suo contributo e se lo merita".