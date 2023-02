Juve, sospetto di Allegri: "La prima volta", complotto contro i bianconeri?

01 febbraio 2023 a

La Juventus, come è noto, rischia grosso. Rischia ben più dei 15 punti di penalizzazione inflitti per il caso-plusvalenze. La giustizia sportiva infatti deve ancora pronunciarsi sul caso degli stipendi "tagliati", che potrebbe rivelarsi ben più spinoso e ben più grave in termini di eventuali penalizzazioni.

Insomma, il momento è drammatico. E anche sul campo le cose non vanno: si pensi al secco 2-0 con cui i bianconeri sono stati battuti dal Monza. Tant'è, nel frattempo i legali della Juve annunciano battaglia al Collegio di Garanzia del Coni, facendo trapelare di avere un asso nella manica per quel che riguarda la strategia difensiva, un elemento che potrebbe indurre la Corte d'Appello Federale a cancellare i 15 punti di penalizzazione (unica possibilità, poiché la penalizzazione non può essere rimodulata ma solo annullata o confermata).

Nel frattempo, si fa sentire Massimiliano Allegri, il mister bianconero, spesso discusso e non amato da tutti tra i tifosi. "Dobbiamo solo pensare al campo e a ciò che dobbiamo fare. Sarà la società a difendersi per farci ridare quei punti", afferma. E ancora, aggiunge sibillino: "Mi sembra che sia la prima volta che vengano tolti punti in mezzo al campionato... vai a dormire che eri terzo e torni sotto ma dobbiamo riassestarci e fare un passo alla volta", sottolinea polemico Allegri, che insomma si iscrive al partito di chi, per questa stangata subita dalla Juve, sente un poco di puzza di bruciato.

E ancora, alla vigilia della partita contro la Lazio, Allegri parlando di Paul Pogba e altri infortunati aggiunge: "Quando rientrano dopo tanto tempo i giocatori fanno fatica perché devono rimettere in moto una macchina ferma da tanto. Penso a Chiesa fuori per 10 mesi o Paul da 6 mesi, dal 23 luglio. Pogba in settimana ha fatto un buon allenamento, poi ha avuto dei dolori: il motore si deve assestare e ci vuole tempo... magari fra 2-3 mesi sarà in condizioni ottimali". Peccato che tra due o tre mesi, il campionato sarà sostanzialmente finito.