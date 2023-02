Arrigo Sacchi, uragano sul Milan: "Tutto cancellato in 90 minuti"

06 febbraio 2023 a

Arrigo Sacchi attacca a testa bassa il Milan dopo il disastro (l'ennesimo di questo ultimo periodo) nel derby con l'Inter. Di fatto l'ex tecnico rossonero in un'intervista a La Gazzetta dello sport processa i rossoneri e mette sul banco degli imputati Pioli per le sue scelte sulla formazione iniziale e anche per il modulo di gioco totalmente ribaltato. Il Milan è apparso senza identità e alla ricerca di una concretezza di gioco che non è mai arrivata per tutti i 90 minuti. E così Sacchi non usa certo giri di parole e mette nel mirino proprio il tecnico rossonero: "Passare alla difesa a cinque ha creato confusione e cancellato gli ultimi anni di lavoro. Questa è la mia idea.



È stata inoltre annullata qualsiasi idea di gioco. Quanti tiri in porta ha fatto il Milan nel primo tempo? Zero. È stato un monologo dell’Inter che non ha faticato più di tanto e ha chiuso il primo tempo dominando il campo". Un giudizio chiaro quello del tecnico di Fusignano che centra esattamente il punto di questa crisi nera in cui il Milan è precipitato nelle ultime settimane. Davanti ora oltre al campionato c'è anche un ottavo di Champions con il Tottenham lanciatissimo in premier in una sfida mozzafiato per una piazzamento nel salotto d'Europa. La prestazione con l'Inter lascia pochi spazi all'ottimismo dei tifosi rossoneri. E Sacchi sa bene che per ricostruire il gioco bisogna partire proprio dai giocatori, dalla loro testa per capire cosa si è interrotto o cosa ha smesso di funzionare dopo la vittoria, lo scorso anno, dello scudetto.