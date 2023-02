Milan, la voce-bomba: "Chi arriva dopo Stefano Pioli"

06 febbraio 2023 a

L'ultima prestazione del Milan potrebbe far saltare tutto. Il tecnico, Stefano Pioli, ha cambiato la squadra sotto il profilo tattico rivoluzionando il modulo e di fatto mettendo in discussione gli equilibri e il lavoro svolto finora. Per questo motivo da qualche ora, dopo la disfatta con l'Inter infatti Pioli è finito sul banco degli imputati e i tifosi del Milan chiedono un cambio della guardia in panchina. Al momento il tecnico dovrebbe restare al suo posto ma di certo con una eliminazione dalla Champions per mano del Tottenham potrebbero accorciarsi i tempi per un cambio in corsa. Maldini e Massara pensano a un traghettatore fino a fine stagione per poi magari sterzare su un nome che sta facendo davvero bene anche in Premier League: Roberto De Zerbi. Il suo Brighton è sesto in campionato ed è fresco fresco di vittoria con il Bouremouth.



Una scelta che potrebbe dare nuovo slancio al Milan e che di fatto andrebbe a dare anche un po' di fantasia al modulo del Milan. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe proprio il nome dell'ex tecnico dello Shaktar quello in cima alla lista dei desideri della società.



Va sottolineato però che la gratitudine e la stima per Pioli, ultimo tecnico rossonero ad aver portato lo scudetto a Casa Milan, è immutata e per questo motivo potrebbe anche delinearsi uno scenario con Pioli in panchina fino a fine stagione e un cambio proprio in estate. Le prossime settimane saranno decisive.