Juve, Miretti infortunato e in lacrime: l'urlo di Allegri

08 febbraio 2023 a

a

a

Una vittoria convincente e senza storie. La Juve passa a Salerno per 3-0 e rilancia la sconfitta dell’ultima di campionato in casa contro il Monza, bissando il successo in Coppa Italia contro la Lazio. Ma Massimiliano Allegri è visibilmente preoccupato per le condizioni di Fabio Miretti: il giovane centrocampista ha appoggiato male il piede dopo un contrasto con Koulibaly e con il passare dei minuti, dopo che inizialmente sembrava non fosse nulla di grave, la situazione è cambiata, anche perché il giocatore molto dolorante è stato costretto ad uscire in barella.

"Odio i bianconeri". Poi l'insulto choc del pm anti-Juve: qui viene giù tutto

Allegri e il sostegno a Miretti

Dopo diversi minuti di cure, gli addetti ai lavori hanno capito che per il giocatore non c'era nulla da fare. Inevitabile la sostituzione, con Miretti letteralmente disperato e con un principio di lacrime. Il giovane talento della Vecchia Signora ha provato a tornare in panchina in piedi, con l'aiuto dei collaboratori, ma non c'è stato nulla da fare. Indispensabile la barella, con Miretti che ha lasciato il terreno di gioco con le mani sul volto, distrutto.

"Ho visto tutto e...". Giudice anti-Juve, finisce malissimo: interviene il ministro

Massimiliano Allegri che fino ad allora aveva seguito tutta la situazione al fianco del suo vice Landucci, istruendo anche Fagioli gettato nella mischia al posto di Miretti, ha aspettato quest'ultimo davanti alla sua panchina. Quando la barella è arrivata nei suoi pressi, il toscano si è ulteriormente avvicinato e ha lanciato un paio di urlacci, conditi da qualche parola e da un incitamento "Dai Mire!". Un modo per spronare il suo ragazzo, in un momento molto difficile. Dai controlli di mercoledì mattina però non risultano fratture: il recupero dovrebbe avvenire in due settimane.