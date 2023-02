Santoriello, il pm anti-Juve? "Certe archiviazioni...", cos'sa detto davvero

07 febbraio 2023 a

Sta facendo parecchio discutere il caso di Ciro Santoriello, pubblico ministero di Torino che assieme ad altri colleghi sta conducendo l’inchiesta Prisma sulla Juventus. Quest’ultima rischia su più fronti: non solo quello delle plusvalenze, ma anche e soprattutto quello della manovra stipendi. Un video circolato sui social sta però tentando di screditare il pm Santoriello per alcune sue dichiarazioni risalenti al giugno 2019: “Tifo Napoli e odio la Juventus”.

Parole che, decontestualizzate, rischiano di alzare un polverone. Santoriello le ha pronunciate durante un convegno svoltosi a Milano sul tema dei bilanci e delle plusvalenze. Dal filmato emerge chiaramente un clima disteso, con tanto di risate di sottofondo e con il relatore che scherza con il pm: “Rimaniamo distanti sul fatto che lei sia pm e io avvocato, lei tifa Napoli e io tifo Inter”. Successivamente Santoriello ha precisato che la sua fede calcistica non incide minimamente nel suo lavoro: “Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero… sono anti-juventino, contro i latrocini in campo, eppure mi è toccato scrivere archiviazioni per la Juventus”.

Ovviamente i tifosi bianconeri hanno scatenato una bufera, con il ministro Andrea Abodi che è stato costretto a intervenire: “Ho visto, ascoltato e segnalato, nel rispetto dei ruoli, per le opportune verifiche e valutazioni. Per ora penso sia corretto che mi fermi qui”. Sul piede di guerra Maurizio Paniz, presidente dello Juventus club Parlamento: “Io penso che sia un atto di rilevante gravità che un pm si esprima in quei termini nei confronti di una realtà che sta indagando. Non avrebbe mai dovuto assumere questo incarico a fronte delle affermazioni fatte e conseguentemente deve trarre l’opportunità di dimettersi dall’inchiesta”.