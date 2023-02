Pogba, "questa è la realtà". Juve nel panico, le parole di Allegri

11 febbraio 2023 a

La speranza di rivedere Paul Pogba ha ormai lasciato spazio alla desolazione in casa Juventus. Il centrocampista francese, infortunatosi al ginocchio durante il precampionato, non ha ancora giocato 1 minuto in gare ufficiali dal suo ritorno a Torino. E il rientro in campo slitta ancora a data da destinarsi, causa ricaduta. Le parole del mister Max Allegri, in questo senso, sono tanto dirette quanto inquietanti.

"Pogba non può essere convocato. In questo momento è ai box, non c'è. Mi dispiace ma questa è la realtà, sta lavorando per tornare a disposizione, e non so dirvi quando può tornare è questa cosa mi dispiace di più. Magari tra venti giorni, non lo so, sono il primo che lo aspetta". La vigilia della sfida tra la Juve e la Fiorentina, insomma, è agitata da un clima piuttosto cupo.

Questo nonostante le ultime prove dei bianconeri dopo i bruttissimi ko contro Napoli e Monza abbiano lanciato qualche segnale di ripresa. Vittorie, contro la Lazio in Coppa Italia e in casa della Salernitana, "importanti - spiega Allegri -. Domani è una partita differente e sempre complicata. La Fiorentina è una squadra che corre e che pressa, ci vorrà pazienza e ordine".

"In questo momento - prosegue il tecnico - dobbiamo concentrarci sugli obiettivi minimi in campionato cioè raggiungere chi è davanti a noi. Facciamo un passo alla volta. La squadra sta facendo un buon lavoro, bisogna migliorare durante la partita. Domani ci vuole una prestazione migliore per battere la Fiorentina".