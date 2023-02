"Sono gay": l'ex stellina della Serie A esce allo scoperto

13 febbraio 2023 a

Jakub Jankto ha giocato oltre 150 partite in Serie A, segnando tra l’altro 17 gol tra Udinese e Sampdoria. Nell’estate del 2021 si è trasferito in Spagna, al Getafe, che adesso lo ha girato in prestito allo Sparta Praga. In queste ore il calciatore 27enne sta facendo notizia per motivi extra-calcistici: sul proprio profilo di Instagram ha infatti deciso di fare coming out.

Una scelta coraggiosa e più unica che rara nel calcio professionistico: “Sono gay e non voglio più nascondermi”, ha dichiarato nel video che ha pubblicato sui social. “Come tutti gli altri - ha spiegato - ho i miei punti di forza, i miei punti deboli, una famiglia, i miei amici, un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Come tutti gli altri, voglio anche vivere la mia vita in libertà. Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono gay e non voglio più nascondermi".

Arrivato in Italia nel 2015 grazie all’Udinese, Jankto ha avuto il primo contatto con il calcio italiano andando in prestito all’Ascoli in Serie B. Per l’esordio nel massimo campionato ha dovuto aspettare la stagione 2016-2017: dopo due anni a Udine si è trasferito a Genova, dove ha giocato con la Sampdoria per tre stagioni.