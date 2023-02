Juventus a -15, "vediamo ad aprile": cosa sa Szczesny

13 febbraio 2023 a

Per la Juventus un 1-0 sofferto e arrivato dopo la rete dell’1-1 di Castrovilli annullata alla Fiorentina, che ha mandato su tutte le furie i viola. Locatelli, all’89’, ha protestato per una spinta di Ranieri sulla giocata che precede la conclusione di Castrovilli. Per Fabbri non c'è stato fallo, ma l'arbitro è stato chiamato al Var per rivedere la posizione del difensore viola: Ranieri partecipava all'azione ed è in fuorigioco, per questo il gol è stato cancellato. Tutto merito del fuorigioco semiautomatico, che ha rimesso le cose a posto. L'estremo difensore polacco Szczęsny commenta l'episodio con ironia tagliente: "Sinceramente mi sembrava che Ranieri avesse commesso fallo ma l’arbitro ha annullato per fuorigioco – le dichiarazioni rese a Dazn nel dopo gara — È la prima volta che mi capita di vedere un gol annullato agli avversari al novantesimo, di solito succede a noi. E devo dire che è bello”.

Szczęsny: “Nella mia testa abbiamo 44 punti”

La brutta prestazione col Monza è un monito per il futuro. Con altrettanta franchezza, Szczęsny chiarisce di essersi "vergognato" per il modo in cui la squadra stava in campo: "È stata una roba imbarazzante — ha aggiunto ai microfoni di Sportmediaset — Quella partita, però, ci ha fatto capire qual è l'atteggiamento giusto, qual è lo spirito che dobbiamo tenere perché così non ci batte nessuno”. Orgoglio, consapevolezza dei propri mezzi, fiducia e mai mollare perché tutto può ancora accadere. "Qualcuno ci ha dato il -15 – ha aggiunto l'estremo difensore – ma quello che mi ha tolto, nella mia testa non lo toglie nessuno. Ogni giorno guardo la classifica pensando che la Juventus ha 15 punti in più. Pensare che stasera saremmo a 44 è uno stimolo, lottiamo contro tutti e questo ci dà forza. Ad aprile poi vedremo come andranno le cose".