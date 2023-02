Zaccheroni, gaffe-Costacurta: "Spero stia male"

16 febbraio 2023 a

Una rovinosa gaffe, per Alessandro Costacurta. Il tutto in diretta televisiva, a ridosso degli ottavi di finale di Champions League tra Milan e Tottenham, vinti per 1-0 dai rossoneri a San Siro.

Poco prima del calcio d'inizio, infatti, ecco che il mitico Billy si trovava in collegamento audio e video con Paolo Maldini: Costacurta in studio, il ds del Milan direttamente dal prato del Meazza.

Ma prima di iniziare l'intervista, Costacurta ha voluto rivolgere un pensiero ad Alberto Zaccheroni, che versa in gravi condizioni, ricoverato in rianimazione in seguito ad un trauma cranico. Peccato che, nel ricordarlo, Costacurta sia incappato in una involontaria gaffe, insomma è stato tradito da un lapsus.

"Grave": come sta davvero Alberto Zaccheroni

"Ne approfitto per mandare un abbraccio virtuale da parte di tutti noi ad Alberto Zaccheroni, sperando stia male. So che anche a Paolo farà piacere questa cosa", ha affermato Costacurta nello sbigottimento generale. Fabio Capello, resosi conto dell'errore, a quel punto è intervenuto: "Che stia bene". E Billy "Sì sì. Perché che ho detto, invece?". E ancora Fabio Capello: "Male". Ovviamente, solo un lapsus. E forza Zaccheroni!