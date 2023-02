Leo Messi, addio Psg? Dove può andare: la manovra segreta

16 febbraio 2023 a

a

a

Leo Messi e un rinnovo col Paris Saint Germain che sta diventando un mistero. Se dopo il Mondiale sembrava tutto fatto, l’accordo non è così vicino come sembra. E nel frattempo, scrive L’Equipe, Jorge Messi (padre del calciatore protagonista dell'ultimo Mondiale) sta facendo discutere, alimentando le indiscrezioni sul futuro del figlio. Dopo aver incontrato i dirigenti del Psg, infatti, è sbarcato a Barcellona. Il motivo del suo viaggio in Spagna resta avvolto nel mistero. Mercoledì il padre del campione argentino ha incontrato i dirigenti del Psg: un faccia a faccia che non ha però portato ad un accordo definitivo.

"Un disastro, solo casini. Ad un certo punto...": devastante, chi demolisce Donnarumma

Messi valuta anche la Mls

Nessuna forma sul rinnovo, nessun prolungamento di un contratto che scadrà a giugno. Secondo quanto riportato de L'Equipe, l'ottimismo di qualche settimana fa è venuto meno. Il quotidiano francese sottolinea che Messi stia prendendo tempo, cercando di capire la reale proposta dell'Inter di Miami, pronto a ricoprirlo d'oro pur di portarlo a giocare nella Mls. E il presidente del Barça, Joan Laporta, non ha mai nascosto il suo apprezzamento per un ritorno della Pulce in Spagna. La permanenza dell’argentino, fresco campione del mondo, all’ombra della Tour Eiffel, non è così scontata come sembrava in passato.