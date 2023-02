Cristiano Ronaldo, colpo di genio o clamoroso errore? Il video

18 febbraio 2023 a

a

a

Cristiano Ronaldo fa sempre notizia, anche se ormai gioca in un campionato “dimenticabile” come quello dell’Arabia Saudita. Dopo essersi messo in mostra con un poker di gol, nell’ultima partita il portoghese non è riuscito ad andare in rete ma è risultato comunque decisivo con due assist. Non a caso da quando le prestazioni di CR7 sono in crescita, l’Al Nassr finalmente ha iniziato a vincere qualche partita.

Cristiano Ronaldo, umiliazione finale: "Da quando non c'è più..."

Contro l’Al Taawon è finita 2-1, ma a diventare virale è stato soprattutto il video del secondo gol, propiziato da una “giocata” particolare di Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo si è infatti ritrovato il pallone a pochi passi dalla porta ma ha fatto una cosa strana: c’è chi sostiene che abbia commesso un errore e chi invece che abbia voluto fare appositamente un assist. Conoscendo ormai com’è fatto, sembra più plausibile che il portoghese abbia sbagliato, fatto sta che il suo tocco è andato a favore di un compagno, che ha battuto a rete senza problemi.

Inizialmente l’Al Nassr non ha neanche esultato perché è arrivata la segnalazione di un fuorigioco proprio di CR7, ma successivamente il Var ha dimostrato la regolarità del gol vittoria. In Arabia Saudita non si parla di errore del portoghese, ma semmai di “genialata” per aver sistemato il pallone a un compagno: solo CR7 sa cosa ha effettivamente fatto…