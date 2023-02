Marc Marquez, l'ultimo sfregio a Valentino Rossi: "Non ne voglio più sapere"

18 febbraio 2023 a

Marc Marquez si è raccontato in una docuserie, intitolata All in, che sarà disponibile su Prime Video dal 20 febbraio. In occasione del lancio, Fanpage ha posto alcune domande all’otto volte campione del mondo, che ha ripercorso il suo rapporto con Valentino Rossi. Quest’ultimo era considerato un idolo dallo spagnolo, ma la situazione tra i due è poi precipitata a causa di quanto accaduto in Argentina del 2018.

“Ho fato un errore entrando in una curva in modo sbagliato - ha ricordato Marquez - e l'ho colpito. Ho accettato la penalizzazione, ho ammesso l'errore e gli ho anche chiesto scusa ma lui in quel GP mi ha attaccato duramente, ha detto delle cose che non erano belle per uno sportivo, cose che come persona non ho capito in quel momento”. Prima di quell’episodio, i due si erano avvicinati per via della morte di Luis Salom al Montmelò: “Abbiamo riallacciato un po' i rapporti, c'era di nuovo rispetto tra di noi, era una relazione cordiale”.

Poi però i rapporti si sono completamente interrotti nel 2018, quando Rossi si lamentò non solo del singolo episodio ma anche del comportamento generale dello spagnolo. “Da quel momento - ha precisato Marquez - mi sono detto: ‘basta, non voglio sapere più niente di questa persona’”. Effettivamente i due si sono ignorati e anche un po’ odiati, non solo dal punto di vista sportivo: a quanto pare il tempo non li ha ancora portati a riavvicinarsi.