Inter, Simone Inzaghi convocato dai dirigenti: cosa rischia

27 febbraio 2023 a

a

a

Simone Inzaghi è sotto osservazione. E come lui anche i giocatori nerazzurri sono nel mirino della società. Dopo il passo falso a Bologna che ha fatto registrare la settima sconfitta in campionato per l'Inter, a quanto pare in casa Inter tutti sono in discussione. Chiariamo subito, il tecnico per il momento non rischia, ma di fatto la dirigenza non ha preso affatto bene lo scivolone nel capoluogo Emiliano-Romagnolo.

Lukaku entra e segna: all'Inter il primo round col Porto

Si vocifera di dirigenza "infuriata" e già domani è previsto un summit con lo stesso Inzaghi. Il tutto per fare il punto della situazione e cercare di trovare una via d'uscita da questa situazione che potrebbe indebolire la corsa Champions dei nerazzuri. E di fatto all'orizzonte c'è anche il ritorno di Champions a Oporto che vale una stagione. L'Inter deve difendere l'1-0 di Milano e cercare di portare a casa l'accesso ai quarti. Un match decisivo. E la società vuole arrivare all'appuntamento più importante con la squadra compatta e con la sconfitta di Bologna metabolizzata. Ma di certo le ombre sulla panchina di Inzaghi cominciano ad allungarsi. Soprattutto quella di Mourinho con un clamoroso ritorno. Infatti secondo alcune indiscrezioni della scorsa settimana, il tecnico della Roma potrebbe lasciare la Capitale a fine stagione. Tornerà a Milano?