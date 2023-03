Mourinho e Serra, il retroscena dagli spogliatoi: "Se hai le p***e"

02 marzo 2023 a

Il k.o. per 2-1 contro la Cremonese, alla prima vittoria in A dopo 27 anni, e lo sfogo di José Mourinho contro il quarto uomo Serra, lo stesso che l’anno scorso annullò il gol del 2-1 al Milan contro lo Spezia, prima che i liguri segnassero nel finale il gol del definitivo vantaggio. Il 60enne allenatore di Setubal è stato sanzionato per due giornate dal Giudice Sportivo, "per avere al 2° del secondo tempo, contestato con veemenza e atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione: per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive". I protagonisti della faida sentiti a breve dalla Procura federale

Mourinho, dopo la gara, ha sostenuto fin dall'inizio che il suo comportamento non è stato la follia di un momento, ma la reazione a quanto gli aveva detto Serra. Una ricostruzione che sembrerebbe avallata da un paio di video che circolano di quei concitati attimi. In uno pare che Serra dica: "Ti stanno prendendo tutti per il c***o… vai casa, vai a casa". In un altro si vede il tecnico della Roma ripetere con fare stupito e adirato al quarto uomo la frase che gli sarebbe stata appena rivolta: "Eh? Fatti i caz***i tuoi?”. Una vicenda che non si esaurirà con la squalifica di Mourinho, visto che la Procura Federale ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto a Cremona e ascolterà in tempi brevi entrambi i protagonisti della faida. Serra dal canto suo – in assenza di registrazioni audio – insiste di non ricordare di aver detto quelle cose, lo ha ribadito anche mercoledì ai vertici arbitrali.

Mou furioso ed espulso, la Roma naufraga: prima vittoria della Cremonese

L’ingresso di Mou negli spogliatoio: “Serra, se hai le palle chiedi scusa”

Secondo le prime ricostruzioni, il portoghese si è presentato fuori dallo spogliatoio degli arbitri, ha bussato ed è stato fatto entrare, come peraltro si evince anche dalla nota del Giudice Sportivo ("seppur autorizzato"). Dentro lo spogliatoio c'erano gli assistenti di Piccinini, un ispettore federale e poco dopo è arrivato il club manager giallorosso Vito Scala e un paio di collaboratori della Cremonese. A quel punto Mourinho ha attaccato a voce alta, in modo che tutti lo sentissero, rivolgendosi direttamente a Serra: "Se hai le p***e, se sei un uomo ripeti quello che mi hai detto in campo, poi mi devi chiedere scusa e la cosa finisce qui". Il quarto uomo ha fatto lo gnorri: "Scusa di che? Io non devo chiedere scusa a nessuno, io non ho detto niente".

Mourinho: “Evito di pensare che sei di Torino perché non mi vuoi in panca contro la Juve”

La risposta di Serra ha fatto esplodere Mourinho, che gli ha urlato più volte: "Bugiardo. Sei un uomo di merda… Vergogna. Evito di pensare che sei di Torino e domenica non mi vuoi in panchina contro la Juve". Quest'ultima frase, detta poi anche ai microfoni delle tv, ha suscitato l'ulteriore replica di Serra: "Ecco, questa me l’aspettavo, sapevo che ti saresti inventato questa storia".