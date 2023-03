Michael Schumacher? "Sta lì, ma...": brutale testimonianza di Eddie Jordan

02 marzo 2023 a

Come sta Michael Schumacher? A poco meno di 10 anni dal drammatico incidente sugli sci a Meribel, in Francia, che ha ridotto l'ex pilota della Ferrari sette volte campione del mondo in Formula 1 in fin di vita e in coma, arriva anche la risposta di Eddie Jordan, 74 anni, amico dell'ex pilota tedesco (oggi 54enne) e fondatore dell'omonima scuderia che con cui Schumi esordì nel circus nel 1991.

"Michael è lì, ma non c’è", sono le lapidarie, tristi parole di Jordan a rompere la cortina di silenzio calata sul mito della Formula 1 da quel nerissimo 29 dicembre 2013. "Il motivo per cui mi sento molto vicino a lui è perché non è facile sapere che tuo padre non può più far parte della famiglia — ha detto al sito OLBG Jordan a proposito del figlio di Schumacher, Mick -, lui è lì ma non c’è". Una frase che lascia pochi dubbi, al di là delle "speranze" seminate negli scorsi anni.

Un altro grande amico di Schumacher, il suo ex team manager Jean Todt ai tempi della Rossa, qualche tempo ha fa rivelato che il campionissimo di Hurth (5 mondiali con il Cavallino e con la Benetton di Flavio Briatore) ancora oggi segue le gare di Formula 1 in tv. E la moglie Corinna, rimasta sempre al suo capezzale e storicamente riservatissima, si era sfogata nel celebre documentario uscito nel 2021: "Non ho mai dato la colpa a Dio per quello che è successo quel giorno. Michael mi manca ogni singolo giorno, manca a tutti. È ancora qui, è diverso, ma ci dona tutta la sua forza".