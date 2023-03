Ferrari, confessione-Vasseur su Leclerc: "Non è facile chiederlo...", cos'è successo in qualifica

04 marzo 2023 a

Terza e quarta piazza per le Ferrari nelle qualifiche del Gp del Bahrain, primo appuntamento del nuovo mondiale di Formula 1. Un risultato che dà speranza, anche perché il gap dalle Red Bull - prima e seconda con Verstappen e Perez - è minore di quanto si potesse immaginare, soprattutto quello di Charles Leclerc, che ha conquistato la terza posizione.

E anche il team-principal, Frederic Vasseur, fa filtrare un cauto ottimismo. Al termine delle qualifiche, infatti, ha commentato: "Le qualifiche sono filate lisce. Non sapevamo esattamente quale fosse la graduatoria tra i team per effetto del carico del carburante o per la regolazione del motore. Nessuno aveva un quadro chiaro, ma eravamo primi in Q1 e Q2, poi ci siamo trovati in lotta con Max nel primo stint e abbiamo deciso con Charles di tenere un set di gomme soft per domani e ritengo sia una scelta giusta. Carlos era un po’ più al limite, e con il primo stint abbiamo usato la seconda gomma, ma si tratta comunque di una buona posizione, in seconda fila".

Il boss Ferrari ha poi rimarcato: "Sappiamo che i punti si prendono la domenica, non si vince il campionato con le pole ed è quindi importante prepararsi per il GP. Abbiamo visto che in Bahrain si può usare un set nuovo di gomme, non faremmo la stessa cosa a Monaco, quindi ci concentriamo sulla gara e il team ha fatto un buon lavoro".

Quindi, Vassuer spiega la scelta di rinunciare all'ultimo giro lanciato di Leclerc, in Q3: "Chiaramente non è facile dire ai piloti di sacrificare la lotta per la pole, ma ne avevamo discusso prima e sapevamo che ci poteva essere questo tipo di situazione, ma abbiamo scelto con Charles e con il team. Per domani ho delle aspettative, anche se è difficile saperlo perché non sai i livelli di carburante degli altri o le mappature dei motori. Sappiamo che in passato abbiamo sofferto per il degrado e per questo abbiamo deciso di essere più cauti con un nuovo set, ma la stagione non finirà domani sera e dobbiamo mantenere lo stesso approccio, mantenendo la concentrazione e provando a fare meglio", ha concluso il team-principal, ammettendo con grande onestà quanto la "rinuncia" chiesta a Leclerc in qualifica, per un pilota, non sia poi così semplice da digerire.