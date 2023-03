Le Iene, gode Mourinho: il video che incastra l'arbitro Serra

07 marzo 2023 a

Le Iene si sono avvalse dell’aiuto di Giuliano Callegari, un ragazzo sordo esperto della lettura del labiale, per cercare di capire cosa il quarto uomo Marco Serra ha detto a José Mourinho. Filippo Roma si è occupato del caso che sta tenendo con il fiato sospeso il calcio italiano: l’allenatore giallorosso era stato squalificato dopo essere stato espulso, ma il provvedimento è stato sospeso in attesa di maggiore chiarezza.

“In questo video - ha dichiarato Callegari a Le Iene - vi spiego quanto è accaduto tra i due, ho fatto un’analisi molto attenta. Serra è di spalle e non si capisce cosa dice ma Mourinho risponde: ‘Ma io parlo con loro’, si sta riferendo ai calciatori della Roma in campo. Questo è il momento in cui Serra dice a Mourinho ‘Ti prendono tutti per il c**o… vai casa, vai a casa’. Mourinho, nel frattempo, gli sta rispondendo a sua volta: ‘Vai a casa?’. Serra gli parla di nuovo ma è di spalle allora Mourinho, sconcertato, gli risponde ‘Ma sei fuori?’. A questo punto Mourinho dice a Serra: ‘Però parli tu con me di educazione, giusto? Tu devi parlare di educazione con me? Bella educazione. E il rispetto? Educazione con me? Parli tu di educazione con me?’. In questo momento arriva uno della Roma a fermare Mourinho”.

L’arbitro Serra ha però negato tutto ciò che è stato ricostruito da Callegari: “Non ho detto quelle parole lì. ‘Ti prendono tutti per il c**o… vai casa, vai a casa’? Non ho detto quello, veramente, ho detto un’altra cosa. Ho detto: ti stai mettendo lo stadio contro. Vai nell’area, vai nell’area”.