Juve, bomba-Boniek: "Lui dopato e ha la stella allo Stadium, a me l'hanno tolta"

Intervistato dal Corriere dello Sport, il vecchio giocatore della Juve, Zibi Boniek, si è scagliato duramente, e con toni piuttosto polemici, contro l’ex presidente bianconero Andrea Agnelli, relativo alla questione della stella celebrativa dell’ex centrocampista revocata allo Juventus Stadium per volontà proprio di Agnelli: “Bisognerebbe chiedere ad Andrea Agnelli — ha detto il polacco — Siccome alcuni gruppi della curva si lamentavano di alcune interviste, Agnelli ha preferito accontentarli e assegnare la stella a Edgar Davids che alla Juventus aveva preso una squalifica per doping... Non serbo rancore ma quando l’ho incontrato nelle riunioni Uefa, prima del casino della Superlega, gli ho detto ciò che penso: 'Andrea, ti sei venduto agli ultras'”

Nella stessa intervista, Boniek ha parlato anche di Paulo Dybala: "Anche lui gioca con la Roma dopo aver vinto con la Juve? Storie diverse — dice l’ex calciatore — Paulo si è sentito trascurato e poi è stato mollato dalla Juve. Ora sono felice che stia facendo cose belle nella Roma. Non sono d’accordo però sulla definizione di faro della la squadra: Dybala è un giocatore di qualità che concretizza, se sta bene, ma non è un trascinatore".

Il cuore del polacco oggi batte per la Roma e non per la Juve: “Perché è stata la mia ultima squadra — conclude — E quando mi sono ritirato, invece di tornare in Polonia, ho preferito rimanere in città a vivere. È normale legarsi a un posto più che a un altro. Ma ho tanti amici anche dall’altra parte. Chi mi cataloga come antijuventino non mi conosce".