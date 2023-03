Juve, disastro-Moise Kean: lo sputo in albergo e la lap dance

08 marzo 2023 a

a

a

Nemmeno due minuti, e Kean è stato espulso dopo essere appena entrato per Juan Cuadrado in Roma-Juve. L’attaccante bianconeri proprio non riesce a crescere e rischia di gettare via l’immenso talento. La sua non è l’espulsione più veloce della storia in serie A. Peggio di lui avevano fatto Pino Lorenzo del Bologna nel derby emiliano contro il Parma nel 1990, espulso nel giro di appena 10 secondi e l’atalantino Giulio Migliaccio nel 2015 contro il Palermo, cacciato dopo 32. Kean si è pentito, ma la sua è solo l’ultima “stupidaggine” di diverse già commesse in carriera. Il Corriere della Sera le ricorda in un articolo: nella Under 19 di Nicolato, insieme a Scamacca, aveva sputato dalla tromba delle scale nella hall dell’albergo che ospitava gli azzurrini, colpendo degli ospiti ed era stato spedito a casa.

Dallo sputo alla lap dance (in piena pandemia)

E ancora: durante gli Europei Under 21 del 2019, alla vigilia della terza partita, in cui sarebbe stato titolare, lui e Zaniolo sono arrivati in ritardo alla riunione tecnica e l’allenatore Gigi Di Biagio lo ha lasciato in panchina. Roberto Mancini lo aveva convocato in Sardegna per il pre raduno in vista degli Europei, ma è riuscito a farsi soffiare il posto da Raspadori. All’Everton si ricordano di lui solo per una festa con ragazze che ballavano la lap dance, puntualmente documentata sui social, in piena pandemia.

Kean, talento finora sprecato

La Juve, che lo aveva ceduto alla seconda squadra di Liverpool per 27,5 milioni di euro, lo ha ricomprato attraverso un prestito biennale e un riscatto obbligatorio a giugno di 28 milioni (più 3 di bonus). Una scommessa per adesso persa. Kean non sembra cambiato anche se i compagni giurano che è maturato. Allegri lo aveva già escluso a inizio stagione perché si era presentato in ritardo alla convocazione per l’amichevole con l’Atletico Madrid. I tifosi dello Stadium lo fischiano e lunedì in difesa di Moise è intervenuto sui social il fratello Giovanni: "Lo insultate qualunque cosa faccia anche se nelle ultime partite è stato più decisivo di Vlahovic”.

Kean, in arrivo la squalifica del Giudice sportivo e una (grossa) multa della Juve

Oggi, martedì, il Giudice sportivo lo squalificherà per 2 o 3 giornate, mentre la società gli infliggerà “una grossa multa”, come ha detto Allegri. Almeno 20 mila euro. Chissà se anche questa punizione è destinata a cadere nel vuoto.