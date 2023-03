Juve, Allegri stravolge l'attacco? "Ha tutte le caratteristiche per farlo"

08 marzo 2023 a

Dopo il ko con la Roma, la Juventus pensa all'Europa League: allo Stadium, domani giovedì 9 marzo, i bianconeri ospitano il Friburgo. E alla vigilia, ecco le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Il mister avverte sulla bontà della squadra tedesca, quinta in Bundesliga, dunque si è speso sulla probabile formazione in campo.

Il mister pensa al tridente con Vlaohvic, sicuro di giocare Di Maria e, forse, una possibilità anche per Paul Pogba. "Voglio un atteggiamento propositivo. Dobbiamo creare le basi per essere in vantaggio al ritorno. Non sarà semplice, il Friburgo è forte, fisico, quinto in Bundesliga e imbattuto in Europa League. Ma noi dobbiamo assolutamente tornare a vincere in casa. Dopo il ko con la Roma c'erano delusione, dispiacere e rammarico, perché in questa situazione d'instabilità in campionato ogni partita non vinta ti cade il mondo addosso. Domani dovremo fare una partita da squadra, portando rispetto al Friburgo", ha premesso l'allenatore livornese.

Dunque, sull'undici titolare: "Non ho deciso la formazione, ho alcuni acciaccati, poi devo considerare che domenica avremo un'altra partita e Kean sarà squalificato, quindi davanti dovrò gestire le forze. Di sicuro Di Maria partirà titolare. Vedremo poi se la giocherà tutta oppure no".

Sul "polpo" Pogba: "Ieri ha fatto un buon allenamento, oggi differenziato, vedrò domani se sarà a disposizione. Credo che lo sarà, ma questo lo vedremo domani. Vlahovic? Sono contento di lui, soprattutto nelle ultime partite, che è migliorato a livello tecnico. Fare il centravanti della Juve ha responsabilità diverse, ma credo che sia cresciuto e stia crescendo, ma come tutti i giocatori ha dei momenti in cui va meglio ed altri meno", rimarca.

Ma la vera sorpresa riguarda Federico Chiesa, che potrebbe anche giocare centravanti in un tridente particolare insieme a Kean e Di Maria: "Abbiamo giocato con Chiesa centravanti, è molto bravo, è tecnico e di altissimo livello, è un attaccante. Che possa partire dall'esterno, dentro al campo, ma è un attaccante. Può giocare centravanti come fatto l'anno scorso. Ha tutte le caratteristiche per farlo", ha concluso Allegri, che mostra di prendere in considerazione l'idea.