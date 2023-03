Inter, "come hanno beccato Antonio Conte": la foto spaventa Inzaghi

13 marzo 2023 a

La recente eliminazione contro il Milan, i risultati altalenanti di un Tottenham fermo al quarto posto, ma distante 18 punti dalla capolista Arsenal. Senza parlare del k.o. con eliminazione in FA Cup subiti dallo Sheffield United. La posizione di Antonio Conte con gli Spurs non è così stabile, tanto più che il proprio contratto è in scadenza la prossima estate. L’ultimo successo in campionato contro il Nottingham Forest per 3-1, intanto, ottenuto in Premier League ha spinto l’allenatore a prendersi una giornata di relax nel centro di Londra in compagnia della moglie, Elisabetta Muscarello.

Un tifoso interista in un post: “Antó torna all’Inter”

Ma il post sui social con una foto a Piccadilly Circus pubblicato dal tecnico italiano ha subito acceso la miccia dei tifosi dell’Inter che vedrebbero di buon occhio un ritorno dell’allenatore sulla panchina nerazzurra. "Antó torna all'Inter", ha supplicato un supporter interista, auspicando un imminente cambio sulla panchina. Ma il commento del tifoso ha dato seguito a una serie di altri messaggi con cui molti sostenitori dell’Inter hanno invitato il tecnico a prendere in considerazione un ritorno alla Pinetina. L’allenatore per il momento fa un giro di ricognizione in centro, come fosse un qualsiasi turista pronto ad acquistare gli ultimi gadget prima di tornare in Italia.

Il giornalista Musmarra: “Contatto informale di Conte con l’Inter”

Se Conte tornasse in Italia, all’Inter, sarebbero così vere le parole del giornalista Alfio Musmarra, uno dei conduttori televisivi di Qui studio a voi stadio, che aveva lanciato la bomba con un tweet . "Stavo facendo delle verifiche sulla questione allenatore in vista della prossima stagione e mi è arrivata la notizia del tutto inaspettata di un contatto tra Antonio Conte e qualcuno all’interno dell’Inter — aveva detto il giornalista —. È stato un contatto assolutamente informale per capire un po’ la situazione di Antonio. Da qui a capire che ci sono trattative, ve lo dico subito, no. Però già il fatto che ci sia stato un contatto mi ha fatto accendere un campanello d’allarme".