Milan, Roberto Mancini sbotta: "L'11 in campo? Inutile lamentarsi"

Il Milan sceso in campo senza neppure un italiano nella sfida con la Salernitana non è un bel segnale in chiave azzurra, ma il ct Roberto Mancini la vede con realismo: "Si tratta di un problema che ci portiamo dietro da tempo", ha osservato intervenendo a "Supertele" su Dazn, "lamentarsi non serve a nulla, dobbiamo cercare soluzioni. È chiaro che sia un dispiacere, perché abbiamo tanti giocatori italiani bravi, ma ogni club e ogni allenatore fanno le proprie scelte. E, ripeto, noi dobbiamo cercare di trovare soluzioni".

In vista di Italia-Inghilterra, prima gara di qualificazione all’Europeo 2024, Mancini si è augurato che "sia una bella partita e che lo stadio sia pieno come probabilmente sarà e ci sia d’aiuto come a Napoli fanno sempre". "La partita sarà difficile, l’Inghilterra da tempo è una squadra forte. Sarà importante iniziare bene", ha sottolineato il ct. Insomma il commissario tecnico della Nazionale ha lanciato qualche frecciatina ai rossoneri per la mancanza di giocatori italiani in campo, Un problema che va avanti da tempo e che riguarda molti club italiani che preferiscono pescare all'estero che nelle giovanili delle società.