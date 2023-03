Daniele Scardina, la rivelazione: "È stato massacrato", un orrore

17 marzo 2023 a

a

a

“Lotta per la vita”: Anastasia Kuzmina, volto di Ballando con le Stelle, lo ha detto a proposito del suo ex, il pugile Daniele Scardina, che purtroppo di recente è finito in ospedale dopo un malore. La ballerina ha rilasciato una lunga intervista al magazine Novella 2000 per parlare della sua vita e svelare i suoi progetti futuri. Ma ha parlato anche di Scardina, con cui ha avuto una relazione nel 2020: "È una persona meravigliosa. Uomo di grande bontà d’animo, umile e con un cuore immenso”.

"L'ultimo elettroencefalogramma": Scardina ricoverato, la scoperta

La ragazza ha poi confessato di averlo incontrato l’ultima volta lo scorso dicembre e di non vedere l’ora che apra gli occhi. Al momento, infatti, il pugile è in coma indotto, ma le sue condizioni di salute starebbero migliorando di giorno in giorno. La Kuzmina ha anche colto l’occasione per svelare una cosa non molto carina successa poco tempo fa al pugile. Ha confessato che Scardina, prima del malore, è stato letteralmente massacrato sui social solo perché ha scritto che per via dei tagli del peso è stato male e che quindi avrebbe cambiato categoria: “È stato massacrato letteralmente nei commenti". “Penso che la gente debba iniziare a pesare le parole che scaglia addosso agli altri e debba mettersi ad ascoltare di più", ha sottolineato la ballerina.

"Il suo quadro clinico...": Daniele Scardina, come sta davvero

Poi, parlando della sua ultima esperienza a Ballando con le Stelle, dove ha fatto coppia con Lorenzo Biagiarelli, la Kuzmina ha rivelato di aver vissuto male le polemiche e le critiche ricevute: "Mi sono molto arrabbiata, ma oggi cerco di vederla più lucidamente”. Quest’ultima ha poi dichiarato di essere certa che alla fine la colpa sia un po’ di tutti: “Di Selvaggia (Lucarelli, fidanzata di Biagiarelli, ndr), di Lorenzo e mia. Sentivo i commenti o vedevo le storie di Selvaggia e pensavo che quelle parole in quel momento ci facessero ancora peggio”.