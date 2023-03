Champions, l'audio rubato a Spalletti: "Si era messa male", una bomba

18 marzo 2023 a

Luciano Spalletti ha messo subito a tacere tutte le voci di chi ritiene che il sorteggio di Champions League sia stato eccellente. Il Napoli sfiderà il Milan ai quarti e poi eventualmente una tra Inter e Benfica in semifinale, mentre dall’altro lato del tabellone ci sono le vere big che si scontreranno: si tratta di Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid. L’allenatore del Napoli si è arrabbiato con chi ha parlato di abbinamenti favorevoli.

“Incompetenti, considerate l’esperienza e la tradizione vincente dei rossoneri in Europa”, ha tuonato Spalletti. “Maldini ha vinto cinque Champions - ha aggiunto - chi dice che siamo dalla parte facile del tabellone? E non vale anche per Inter, Milan e Benfica?”. Tra l’altro i rossoneri si sono ripresi alla grande dopo un momento di palese difficoltà, e lo hanno fatto grazie ai cambiamenti tattici di Stefano Pioli, che si sono dimostrati vincenti. In un audio “rubato” in cui parla con un tifoso, Spalletti ha però ammesso che c’erano due squadre che avrebbe voluto evitare: Bayern Monaco e Manchester City.

L’allenatore ha chiarito che non gli sarebbe dispiaciuto un sorteggio con Benfica, Chelsea o chi altro capitava: “Anche il Real Madrid sarebbe andato bene. È chiaro che quando si è arrivati in fondo e c’eravamo ancora noi, il Milan, il Bayern Monaco e il Manchester City ho tirato un sospiro di sollievo perché si era messa malissimo. Ma l’idea che si è già vinto perché si è preso il Milan è sbagliata”.