Milan, bomba di mercato: "Chi arriva in attacco", un nome da sogno

21 marzo 2023 a

a

a

In Serie A, la crisi del Milan di Stefano Pioli appare profondissima, mentre in Champions si giocherà i quarti di finale contro il Napoli dominatore del campionato. E insomma, le cose non vanno benissimo. Dunque si ragiona giù sulla prossima stagione, su come muoversi nella prossima finestra di calciomercato, quella estiva.

In particolare i rossoneri hanno bisogno di rinforzi in attacco: Zlatan Ibrahimovic va verso i 42 anni, Olivier Giroud non è certo di primo pelo e Rafa Leao sembra sempre più destinato all'addio. Il rinnovo non arriva e in campo continua a deludere, tanto che ormai a San Siro i tifosi del Milan gli perdonano poco e nulla.

Dunque, largo alle ipotesi che circolano per cambiare il pacchetto offensivo. Sulla lista dei dirigenti rossoneri c'è Okafor del Salisburgo. A Paolo Maldini piace poi molo Balogun del Reims, ma il 21enne è di proprietà dell'Arsenal e il costo del cartellino potrebbe essere proibitivo. E ancora, Kolo Muani dell'Eintracht e Hojlund dell'Atalanta.

"Quando vuole farsi cacciare": voci impazzite su Antonio Conte. E Inzaghi...

Ma c'è un nome, su tutti. Un nome che è il più suggestivo: quello di Mateo Retegui, il centravanti nel mirino anche del Ct Roberto Mancini, poiché possiede il doppio passaporto, argentino e italiano (è già stato inserito da Mancini nella lista dei convocati per le prossime due partite dell'Italia contro Inghilterra e Malta). Mateo Retegui, classe 1999, è di proprietà del Boca Juniors: ieri, lunedì 20 marzo, il primo allenamento a Coverciano. E come detto, sulle sue tracce, ora c'è il Milan, che stando ai boatos di calciomercato potrebbe tentare l'assalto al gioiellino la prossima estate.