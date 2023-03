Jenson Button, l'ex moglie "arrestata”: un'accusa pesantissima

23 marzo 2023 a

L’ex moglie di Jenson Button è finita in manette per possesso di ecstasy. La notizia è rimbalzata sui media di tutto il mondo, con Jessica Michibata che è stata arrestata dagli agenti della polizia metropolitana di Tokyo. La storia della modella argentino-giapponese, 38 anni, è ben nota: aveva conosciuto l’ex pilota di Formula 1 nel 2008, con il primo incontro che era avvenuto in un bar di Tokyo.

Da lì era iniziata una frequentazione che si era poi trasformata in una lunga relazione, culminata con il matrimonio alle Hawaii nel dicembre 2014. Qualcosa, però, non ha funzionato come previsto, dato che dopo appena un anno i due hanno deciso di divorziare. Di certo Button, campione del mondo nel 2009 con la Brawn GP, non ci ha rimesso molto ad andare avanti ed a rifarsi una vita: tre mesi dopo il divorzio ha annunciato la sua nuova compagna, un’ex modella di Playboy.

Si tratta di Brittny Ward, che ha sposato nel 2022 dopo aver avuto due figli, tra il 2019 e il 2020. Tornando invece all’arresto di Jessica Michibata, finora è emerso che la droga sintetica era contenuta in un pacco che sarebbe stato inviato nella sua camera d’albergo del centro di Tokyo, dove la donna stava alloggiando insieme a un conoscente.