Italia-Inghilterra, valanga di insulti per l'inno: "È vergognoso"

Gigi d’Alessio e Clementino per gli Azzurri, Ellynora per la Nazionale dei Tre Leoni. Inno però che giovedì sera, prima di Italia-Inghilterra, è stato pesantemente attaccato, considerato dai tifosi inglesi la peggior prestazione di sempre. La Figc ha festeggiato nel migliore dei modi il ritorno in campo dell’Italia di mister Mancini — con la nuova divisa marchiata Adidas — in una cornice stupenda del ‘Maradona' di una Napoli che si sta abituando agli appuntamenti con il grande calcio, grazie alle straordinarie prestazioni della squadra di Spalletti. Pubblico dalle grandi occasioni che non ha mancato di far sentire il proprio calore, lo struggente ricordo di Gianluca Vialli e gli inni nazionali rivisti e corretti come da comunicato della stessa Federcalcio, che aveva annunciato la volontà di creare un evento attorno alla partita.

Gli utenti a Ellynora: “Chiunque tu sia, sei imbarazzante”

Ma se da un lato, la presenza a bordo campo di Gigi D'Alessio e di Clementino si è rivelata per lo più una piacevole sorpresa per il pubblico, l’inno inglese "God save the King" intonato da Ellynora è stato bombardato dai fischi. E la cantante ha avuto non poche difficoltà nel proseguire con l’intonazione. Poi le inquadrature si sono soffermate sulla squadra inglese, schierata in campo con i giocatori che appaiono tra l'imbarazzo e il sorpreso, persi in mezzo alla confusione e all'interpretazione dell'inno che si sentiva a malapena. Jude Bellingham, in particolare, è sembrato guardare più volte in fondo alla fila e poi di nuovo la cantante, con una espressione divertita. "Chiunque tu sia che stai cantando l'inno nazionale per l'Inghilterra, sei imbarazzante. Una disgrazia”, ha twittato un utente tra i centinaia di commenti negativi che sono piovuti sulla povera Ellynora.

Mateo Retegui, il nuovo Vieri? Chi è l'ultima scommessa di Mancini



Anche Gigi D'Alessio e Clementino criticati sui social

Le critiche non hanno risparmiato in parte nemmeno l'interpretazione di Gigi D'Alessio e Clementino, per nulla apprezzata all'estero e in qualche caso anche in Italia: "Questa povera donna che canta sul campo massacra completamente l'inno nazionale inglese, poi due tizi uccidono completamente l'inno nazionale italiano, cosa sta succedendo?" ha scritto un utente. "L'inno nazionale inglese massacrato da qualcuno che non conosceva la melodia, le parole o il tempismo… e l'inno italiano cantato con una melodia modificata e suonata tramite un karaoke degli anni '90", ha scritto un altro.